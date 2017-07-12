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2017年7月12日 / 上午10点11分 / 1 个月前

欧洲汇市：英镑受就业数据提振，暂别英退牵累

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月12日 - 英镑周三免于再度大跌，受略优于预期的薪资及就业数据提振，抵销了随着退欧谈判展开所浮现的连串政治及经济警讯。

信用评等机构穆迪周二稍晚发布声明指出，在英国公投退欧之后，英国的信用评等就面临压力，同时也受到与欧盟协商结果的不确定性影响。

保守党政府在上月选举未能取得过半席次，因而在国会陷于苦战，而产出、消费及企业信心的数据又已转差。

英国央行副总裁布罗德班特称，他尚未准备好加息；在就业市场数据公布前，英镑兑美元在欧洲汇市早盘跌至两周低位，兑欧元挫至八个月低点。

“对于预期8月升息的人来说，目前看上去明显不现实，”三菱日联金融集团(MUFG)分析师Lee Hardman称，“罗德班特确实巩固了升息预期，这将有助于维持今年稍后升息的预估。”

0930GMT时，英镑兑美元涨近0.2%至1.2867美元，此前一度跌至1.2812。英镑兑欧元升0.25%至0.8901。

鉴于此类退欧相关冲击可能会在未来数月来袭，许多经济学家称英国经济远未准备好应对升息，而且多数近期出炉的数据继续拖累英镑。

英国5月制造业、建筑业及工业产出均告下降，与预期的增长相左。

野村策略师Jordan Rochester是市场最知名的英镑多头之一，其预测英镑在年底时会达到1.37美元。

他称，布罗德班特的言论仍为官员们选择在8月会议上撤走额外紧急刺激措施留下空间。

这将支持利率回到0.5%，并为英镑提供些许支持。(完) (编译 张明钧/于春红/侯雪苹；审校 孙茉莉/艾茂林/于春红)

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