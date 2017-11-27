欧洲汇市：英镑在上周大涨后持稳，爱尔兰政局忧虑造成压力

路透伦敦11月27日 - 英镑继上周录得逾一个月来最大周线涨幅后，周一持稳。鉴于爱尔兰的政治危机，投资者担忧下个月的英国退欧谈判。

爱尔兰总理瓦拉德卡称，若下周二前反对党不撤销对副总理的不信任动议，将被迫举行选举。

“英镑走势变得更加紧张，市场焦点已经从欧盟峰会转向北爱尔兰问题，后者的情况更加复杂一些。”荷兰合作银行的汇市分析师Jane Foley说道。

欧盟给英国首相特雷莎梅设定了“绝对最终期限”，要求其在10天时间内改善退欧提案，否则无法在12月峰会上劝说欧盟领导人与英国启动贸易谈判。

包括衍生品在内的英镑汇率市场在12月中旬峰会前大致保持平静，但投资人担心随着这个日子的临近，英镑会越来越容易受到政治面消息的影响。

爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)已经警告称，若英国在边界议题上没有大的进展，将会动用否决权；不过瓦拉德卡可能在下周会为了另一个议题宣布提前大选。

英镑兑美元上周上涨超过1%，创下10月15日以来最大周线涨幅；上周汇市交易因为美国及日本逢假期休市而缩短。

英镑周五触及1.3360美元的近两个月高点，本月月线有望录得三个月来首次上涨。

英镑兑美元周一持平于1.3344。

英镑兑日圆持平于148.57。(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 白云)