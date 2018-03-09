欧洲汇市：英镑基本在原地踏步，英国工业数据欠佳

路透伦敦3月9日 - 英镑周五基本持平，此前官方数据显示，英国工业2018年开局乏力。交易员们在等待英国与欧盟的退欧谈判情况变得更加明朗。

英镑兑美元跌0.1%至1.3808美元，工业和建筑业数据公布后英镑稍稍走跌。英镑兑欧元持平，报0.8914欧元。

分析师指出，由于对英国央行将在5月升息的预期在汇价中得到了反映，且围绕英国退欧谈判的政治风险依然存在，对英国经济健康状况的评估促使外汇投资者持观望态度。

“市场对于5月可能将加息感到很高兴。由于这已在汇价中得到反映，因此冲淡了经济数据的影响，”荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley说，“焦点现在在政治上。”

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四表示，如果英国在爱尔兰边境的未来这个问题上不拿出现实的解决方案，那么退欧谈判面临停滞的风险。

欧盟本周拒绝了英国对未来贸易关系的要求，而且不会给银行业特殊待遇。

英国称，将于本月晚些时候在欧盟领导人峰会上宣布一个过渡性协议，这会给英国和欧盟赢得确定双方未来关系的时间。

不过许多投资者仍对这点能否很快实现持怀疑态度。这一不确定性对英镑构成了压力。本周英镑兑美元累计下跌1.2%。(完) (编译/审校 白云/王洋)