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2017年6月12日 / 下午4点15分 / 2 个月前

欧洲汇市：英镑处于守势，英国大选结果出人意料引发不确定性

路透新闻部

1 分钟阅读

* 英镑兑欧元跌至七个月低位

* 穆迪称大选结果对英国信贷评级不利

路透伦敦6月12日 - 英镑兑欧元周一触及七个月低位，因投资者担心未来一段时间的政治不确定性，将进一步削弱正在大幅放缓的英国经济。该国下周将开始进行退欧磋商。

英镑周五降至近两个月最低，因英国首相特雷莎梅的保守党在大选中失去了议会多数的地位，特雷莎梅将可能被要求下台。

在亚洲交易时段上涨0.33%后，英镑兑欧元在欧洲交易时段整日持续下跌，跌幅近1%，至0.8866英镑，此为11月初来最弱。

英镑兑美元跌逾0.5%，至1.2659美元，较周五日低仅高0.25美分。

英国首相特雷莎梅周日保留了多数现内阁大臣，但启用了她在党内的一个主要对手，试图在保守党失去议会多数地位后，保持党内团结。特雷莎梅仍在协商争取北爱尔兰的联合派政党的支持，以便继续执政。

“市场继续消化选举结果，我们认为，大选结果和英镑面临的短期下行风险一致，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown说。

他表示，短期不确定性上升，导致投资者增加了英镑空头头寸。

评级机构穆迪称，英国大选没有一个党派取得过半数优势，这一结果可能令该国退出欧盟的谈判被推迟，这对英国的信用评级可能不利。另外，英国或许会放慢削减预算赤字的步伐，将赤字列入优先级较低的事项当中，这也对评级不利。穆迪称，英国政府目前可能考虑不太强硬的退欧选项，这将有利于债信评等。

根据ICAP数据，六个月英镑/美元风险逆转指数为-1.3。负值显示投资者倾向押注英镑下跌。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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