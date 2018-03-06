欧洲汇市：英镑守在日高附近，因风险意愿回暖

* 韩朝消息助涨风险意愿

* 英退欧的不确定性，抑制了英镑的涨势

路透伦敦3月6日 - 英镑周二留守在日内高点附近，因风险意愿全面回暖，促使投资者买入英镑，尽管在周三欧盟和英国贸易协议指导草案公布前，英镑的涨势受到抑制。

欧洲理事会主席图斯克将发表2019年退欧后的英国与欧盟贸易协议指导草案，这将作为未来进一步磋商的基础。

风险资产受到提振，近日走弱的英镑上涨，因报导称，韩国和朝鲜将举行两国逾十年来的首次峰会。

朝鲜半岛局势发展的消息，令走势挣扎的美元兑一篮子货币下跌0.5%至日内低位，欧美股市走高，公债收益率微幅攀升。

“朝鲜的消息是市场风险意愿回暖的催化剂，带动英镑上涨，”荷兰安智银行(ING)汇市策略师Viraj Patel表示。

韩国总统府周二称，韩国一高级代表团完成对朝鲜的访问回国，代表团与朝鲜领导人金正恩进行了会面，韩国代表团团长郑义溶称，朝鲜表示，对与美国就去核化和关系正常化进行会谈持开放态度。在这些会谈进行期间，朝鲜将暂停进行核试验。

英镑兑美元上涨0.5%，至日内高位1.3929美元，之后缩减部分涨幅，日内上升0.3%。稍早，英镑下跌0.1%至1.3835美元。

但英镑兑欧元下跌0.2%，至0.8928英镑。

尽管许多分析师认为，如果英国退欧过渡协议能敲定，英镑后市良好，但欧盟峰会召开前存在不确定性，限制了英镑的涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)