欧洲汇市：英镑小升，受强劲服务业调查数据的提振

* 英镑及英债收益率表现图表：bit.ly/2dgAXn1

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦1月4日 - 英镑周四小升，之前有调查显示12月英国服务业强劲复苏，不过由于缺乏催化因素，投资者对于推高英镑还是心存谨慎。

英镑也受益于美元的全线走弱以及风险偏好的普遍回升，不过诸如经常帐赤字增加等结构性因素还是令投资者小心谨慎。

“考虑到仓位数据、通胀率以及经常帐赤字较大这些因素，在目前的水平上英镑似乎应该卖出，而不是买入，”摩根士丹利驻伦敦外汇策略部门全球主管Hans Redeker说。

英镑兑美元上升0.25%至1.3545，距离9月末创下的四个月高位1.3659不远。

据最新的持仓数据，英镑的多头仓位徘徊在逾三年最高附近，近几周来投资者逐渐加大了对英镑的押注。

周四公布的调查显示，英国服务业在12月出人意料地快速成长，企业对2018年的看法要比他们在2017年很多时间里更加乐观，但英国脱欧仍在影响企业的投资计划。

自上个月欧盟峰会上英国退欧谈判进入下个阶段以来，英镑累计上涨近3%。一些投资者已对英镑未来几周的前景更为乐观。

去年英镑兑美元取得2009年以来最佳年度表现，在美元全面走疲的态势下取得了近10%的涨幅。不过相较于退欧投票前的水平，英镑兑美元仍低出约10%。

英镑兑欧元比退欧公投当日的低点还低出逾15%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)