欧洲汇市：英镑小涨，上周兑欧元创下九个月来最差表现

路透伦敦7月24日 - 英镑兑欧元在上周录得九个月来表现最差的一周后周一反弹，因投资者对欧元涨势获利了结，以及英国官员提出退欧过渡性协议，以令英国退欧进程顺利。

英镑兑欧元上周下跌超过2.5%，周五触及八个月低位0.8994英镑，因市场押注欧洲央行将在明年紧缩货币政策，带动欧元大涨。

尽管最近几周英镑也受到英国央行未来数月升息的预期支撑，但决策官员清楚表示，是否会紧缩政策将视数据而定。

上周公布的英国经济数据疲弱，以及国际货币基金组织(IMF)周一下调英国今年经济增长预估，因第一季经济疲弱。令人质疑英国央行是否接近升息。

英国国际贸易大臣福克斯周日表示，他支持与欧盟达成过度性协议，好让英国退欧进程顺利。英国商务大臣Greg Clark称，他预计将在今年稍后进行讨论。

英镑兑美元周一上涨0.33美分，至1.3046美元；上周触及10个月高位1.3111美元，受美元全线下跌影响，因政治忧虑及美联储今年再次升息的预期减弱。

英镑兑欧元上涨0.6%，至0.8924英镑。

“目前市场极为偏空美元，而且过去一周英镑/美元上小幅走低的事实，可以说明很多问题，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor说。

周五晚间公布的数据显示，截至上周二的一周，投资者将英镑净空仓缩减至2016年3月以来的最低水平，反映出美元人气转差，且出现一些有关英国政治局势或企稳的乐观情绪。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)