欧洲汇市：英镑小跌，市场静待英国薪资数据公布

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元周三小跌，在英国薪资数据公布之前，交易员都暂时按兵不动。若数据强劲，将巩固有关英国央行5月升息的预期。

在英国央行本月稍早发布了比预期更强的鹰派政策声明后，市场已反映央行5月升息的可能性约70%左右。但分析师指出，任何紧缩举措都要取决于薪资增长是否强劲，以及英国能否敲定退欧过度协议。

就业市场数据将于0930 GMT公布，预估薪资增幅在2.5%。

英镑周二跳涨，此前媒体报导指出，欧洲议会可能会向英国提供单一市场准入“特权”。

英国和欧盟可能就过渡期协议达成一致、以及英国获准与欧盟保持尽可能密切关系的预期增强，在今年扶助支撑了英镑。

不过英镑兑美元周三跌回至1.40下方，0840GMT时跌0.2%至1.3965。

英镑兑欧元持平于0.8820英镑。

荷兰国际集团(ING)汇率策略师Viraj Patel在一份致客户报告中表示，“如果投资人完全摸不清英镑短期走向，也不令人意外，因目前驱动英镑的题材和因素甚多。”

“今日英国行事历上活动甚多，预料将使短线杂音升高。在英国央行数据以及退欧有关的强硬讯号之后，最新就业数据将会受到密切关注。”(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/于春红)