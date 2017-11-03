欧洲汇市：英镑微幅上涨，上日表现为退欧公投后最差

路透伦敦11月3日 - 英镑周五微幅反弹，上日录得去年6月退欧公投以来最大单日跌幅，强劲的服务业数据勉强减缓了周四英国央行的言论令升息预期推迟对英镑造成的冲击。

尽管英国央行周四在逾10年来首次加息，但预期未能三年仅再升息两次。

这拖累英镑贸易加权指数下滑接近1.7%，为去年6月27日以来表现最差的一天，因市场推迟英国央行下次升息的时间到明年11月。

周五数据显示英国10月服务业以六个月来最快速度增长，温和提振英镑，英镑兑美元升0.2%，至1.3090美元。

但英镑在英国央行公布政策决定后仍跌超过1%。

“英镑对数据的反应相当温和，暗示投资者可能将精力和注意力放在别处。周四英国央行的鸽派升息不但鼓励了卖家抛售英镑，也重创了买入英镑的人气，”FXTM分析师Lukman Otunuga说。

“由于市场人士英镑目前趋向下行，任何涨势可能被空头看作开始新一轮卖出的机会。”

数据显示美国10月非农就业岗位增幅略低于预期，短暂提振英镑。美元短暂走低，令英镑升至最高1.3134美元，但因美元反弹而回软。

英镑兑欧元周五升0.4%，周四录得去年10月7日“闪崩”以来最大单日跌幅，当日英镑曾突然短暂贬值了五分之一。

英国央行副总裁布罗德班特周五表示，央行发出的有关可能需要再升息两次才能让通胀回归正常的信号，并不是承诺。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)