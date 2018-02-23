欧洲汇市：英镑微涨，英国央行升息预期抵消了疲弱数据影响

* 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月23日 - 英镑兑美元和欧元周五均微幅上涨，但与周初水位相比大致持平，英国央行决策者的鹰派言论抵销了经济数据较预期疲软的影响。

英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)周三在议会称，央行升息步伐可能需快于投资者当前的预期，这番言论推高了英镑。

尽管英国央行其他决策者的论调不及霍尔丹那般强硬，但他们仍持乐观态度。英国央行总裁卡尼表示，无需就利率问题给出直接承诺，因为市场大体明了央行传递的讯息；市场已大致反映英国央行5月将升息。

因此周四英国第四季GDP的意外下修仅导致英镑短时走疲。

英镑兑美元周五涨0.2%至1.3988，本周以来跌0.3%。

英镑兑欧元涨0.3%至0.8804英镑，本周以来涨0.4%。

“英国央行方面的主要信息是...决策者对于通胀远大于目标水准的忍耐已经结束，”City Index分析师Ken Odeluga称。

“我们认为英镑将主要受到两个因素支撑：政治不确定性下降，以及英国央行显鹰派，”瑞银财富管理策略师在周五公布的一份研报中表示，并称英国央行升息时间会在5月，年内稍后有可能还会有另外一次升息。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)