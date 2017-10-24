欧洲汇市：英镑微跌，受英退及英国央行政策不确定性打压

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数动图：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦10月24日 - 英镑周二兑欧元和美元下滑，受累于围绕英国央行下周是否升息以及英退谈判状况的不确定性。

尽管近日英退磋商显现进展迹象，给英镑带来温和提振，但更长期的担忧以及有关英国央行利率前景的不确定性限制了英镑的任何大幅上涨。

英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸周一刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。

“康利夫...发表了更多审慎评论，所以市场可能有点担心过度完全消化，”Caxton FX分析师Alexandra Russell-Oliver称。

欧盟执委会主席贾克周二称，与英国进行退欧谈判时未怀有敌意，希望达成公平协议。

英国首相特雷莎梅周一表示，她对英退谈判及英国整体前景感到乐观，形容最新谈判是以具有建设性的气氛进行。

但投资人仍态度保守。

英镑兑美元跌0.2%，至1.3173美元，接近周五触及的11日低点1.3087。

英镑兑欧元跌0.3%，至0.8926英镑，亦接近周五触及的10日低点0.9022。

投资人等待周三将公布的英国第三季国内生产总值(GDP)数据，以研判英国经济情况及对升息前景的影响。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张涛)