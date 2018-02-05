欧洲汇市：英镑扩大跌幅，因出脱风险押注

* 英镑创下逾六个月来最大的两日跌幅

路透伦敦2月5日 - 英镑周一扩大跌幅，触及一周新低，因最新调查显示英国经济放缓和围绕英国脱欧谈判的负面消息，削弱投资者的信心，本周稍晚英国央行将举行政策会议。

金融数据公司IHS Markit周一称，预期全球第六大经济体英国第一季经济增速将放缓至0.3%，低于2017年第四季的成长0.5%。

英镑跌势加剧，因市场风险厌恶情绪抬头，多数欧洲股市下跌超过1%，投资者出脱风险押注。

英镑盘中延续跌势，下跌0.7%，至1月30日来最低1.4014美元。英镑在过去两个交易日下滑1.7%，为2017年6月初来最大的两日跌幅。

英国广播公司(BBC)援引英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)唐宁街办公室消息人士报导称，英国已排除在退欧后与欧盟有任何形式关税同盟的可能性。

标普全球周一指出，如果英国错估欧盟自我保护意志，而导致英国失序脱欧的结果，可能会使英国主权债信评等进一步遭调降。

不过，在英国央行本周稍晚将作出政策决定前，投资者对压低英镑保持警惕。多家银行现在预计英国在5月升息，年内晚些时候可能再度升息。

英国央行总裁卡尼称，薪资增长终于加速，英国央行的关注点正转回到应对高于目标的通胀。他的论调比上周作证时更加乐观。

最新数据显示，英镑净多仓仍处于2014年7月以来最高水准。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)