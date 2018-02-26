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市场报道
February 26, 2018 / 3:46 PM / 更新于 13 hours ago

欧洲汇市：英镑抹去涨幅，因美元全面反弹

1 分钟阅读

路透伦敦2月26日 - 英镑回吐稍早录得的涨幅，日内持平，归因于美元全面反弹，尽管一英国央行官员的鹰派言论提振投资者对英国最早在5月加息的押注。

英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周一发表演说，称工党希望英国和欧盟商讨新的关税同盟，确保英国退欧后的免关税贸易，这扶助支撑英镑。

美元兑一篮子货币从日内低位反弹，交投接近89.21的日内高位，兑欧元和日圆的涨幅更为明显。

“我们看到美元兑欧元大幅反弹，没有英镑具体因素推动市场，”一欧洲银行驻伦敦交易商表示。

尽管英镑回落，但人气仍然乐观，此前英国央行副总裁拉姆斯登在报章访问中表示，英国央行可能需要在一定程度上较他预期的提早加息。拉姆斯登曾在去年11月投票反对升息。

这是近日英国央行官员纷纷发表乐观言论的最新一番讲话，根据货币市场走势，市场预期英国央行5月加息的机率上升至70%。

“英国央行的评论对英镑今天的涨幅有很大的推动作用，尽管工党党魁柯尔宾的言论听起来很乐观，但我们需要看到他们的计划的更多细节，”三菱日联金融集团(MUFG)全球市场欧洲主管Derek Halpenny表示。

英镑兑美元日内持平，此前一度上升0.7%至1.4070美元日内高位。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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