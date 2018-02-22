欧洲汇市：英镑持稳于一周低点，受升息预期支撑

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月22日 - 英镑周四持稳于一周低点，因在经济改善的背景下，市场愈发深信英国央行5月将再度升息，不过多仓已经相当庞大，可能不利于英镑大幅上行。

英国2017年第四季经济成长优于预期，周四0930GMT公布的国内生产总值(GDP)第二次估值将可让市场进一步厘清景气扩张的动力来源。

尽管英镑本周走疲，但英镑兑美元今年以来仍上涨近3%，因投资人扩大押注英国央行升息可能多于先前预期。

摩根士丹利策略师团队称，在该行追踪的G10货币布仓中，英镑多仓规模最大。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)周三对议员表示，该央行最终或需以比投资者预期更快的速度升息。这比该央行其他官员的立场略显强硬。

“市场开始认为5月会再升息一次，今天的GDP数据不太可能改变这种看法，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦外汇分析师Lee Hardman说。

英镑兑美元下滑0.2%至1.3869，为2月14日以来最低，但距离1月初在1.43上方触及的英国退欧公投后高点并不远。

英镑兑欧元大致持稳于0.8844附近。(完) (编译 张明钧/艾茂林; 审校 于春红/蔡美珍)