欧洲汇市：英镑持稳于1.39美元左右，此前创下2014年来最长涨势

路透伦敦1月22日 - 英镑周一持稳于1.39美元左右，交易员对推高英镑持谨慎态度；此前英镑兑美元连续五周上涨，为2014年以来最长涨势。

周五公布的数据显示，最近一周，投机客增持英镑净多仓，规模升至三年半最高水平，因认为英退谈判目前进展相对顺利，且英国经济表现好于部分人之前的预期。

高盛前经济学家、前英国财政大臣Jim O‘Neill周一早间称，2018年英国经济可能好于许多人的预测，而且未来数年全球经济增长带来的益处将“轻松抵消”英退带来的冲击。

但部分分析师表示，英镑兑美元年初以来3%的涨势中并没有太多基本面的因素推动，同时还存在大量的政治面不确定性，英镑可能即将向下修正。

“由于投机多仓逼近多年高点，我们建议不要追高。我们仍认为英镑处于超买水准，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇率策略师Manuel Oliveri表示。

英镑周一持平于1.3907美元，接近周五高点1.3945，这是2016年6月公投退欧以来的最高水准。

尽管自2016年6月公投以来英镑兑美元跌幅仍逾7%，目前英镑已经高于公投前四个月一波跌势的低点1.3836。

不过英镑兑欧元仍远低于公投前的水准，自公投以来跌幅接近14%。

英镑兑欧元周一上涨0.1%至0.8808英镑。

“欧元近期上涨带动英镑走高，推动英镑/美元至公投以来的高点，”瑞银财富管理策略师团队在一份致客户报告中写道。

“我们预期此一趋势将延续下去，因英国经济仍相对强劲。美元强劲反弹的可能性不高，因美国贸易逆差及预算赤字庞大，但美国利率上扬应会对美元构成一些支撑，”他们补充称。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 白云/于春红)