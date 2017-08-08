欧洲汇市：英镑持稳暂停四日连跌，但前景看空

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦8月8日 - 英镑周二持稳，此前兑美元录得两个月内最大四日跌幅，因投资者看空英国经济前景。

英镑兑美元基本持平，报1.3032美元，此前四个交易日累计跌1.4%。据汤森路透数据显示，这是自6月中旬以来最大的四日跌幅。

“英退谈判似乎并无强势开局，这令英国经济和英镑承压，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Maria Reichelt称。

周二公布的数据显示，英国7月零售销售增长放缓，因购物者削减非必要支出，将预算花在英退公投后价格上涨的食品方面。

英镑兑欧元料在0.9061英镑下方改写10个月新低，因欧洲央行及英国央行货币政策前景近日有更多分歧迹象。

英镑兑欧元过去两个交易日下跌1.4%，周一触及2016年10月以来最低。

虽然英国央行决策官员上周试图释出利率可能上升的讯息，但市场选择将焦点放在该行以6-2的票数维持利率不变，之前一次会议表决结果则为5-3，另外市场也聚焦于该行下修成长及通胀预估。

欧洲央行料将在秋季检讨货币刺激计画。欧元区核心通胀率上月意外加速升至四年高点，同时失业率则是降至2009年以来最低。

“英镑应该会比美元还要弱势，因英国政治风险增加，经济成长则逐渐走向G10国家的后段班，”摩根士丹利策略师团队表示。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/蔡美珍)