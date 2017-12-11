欧洲汇市：英镑持稳，周五创一个月来单日最大跌幅

* 英镑及英债收益率表现图表：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦12月11日 - 英镑周一持稳，周五曾创下一个月来单日最大跌幅；投资人小心翼翼地增持一些多头押注，本周英国和欧盟将签署一项协议，让英国退出欧盟的协商进入下个阶段。

英镑盘初走势震荡，本周可能出现大行情，因英国央行预定周四开会，当局还将公布重要的零售销售、通胀及就业数据。

最新仓位数据显示，英镑多仓连续第三周增加，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)成功打破退欧协商僵局，短线而言投资人看法略偏乐观。

伦敦ING外汇策略师Viraj Patel等分析师称，市场将密切关注央行本周的决定，看看决策者是否将承认英退谈判取得的进展。

“尽管我们认为声明将基本不变，但看看货币政策委员会是否将明确承认英退谈判近期的进展也是有趣的，”Patel说道。

“如果承认，那就会被认为是强硬型的进展，英镑则有涨至1.3500/50的可能。”

英镑兑美元基本持稳于1.3375美元，上周五曾下跌0.7%，创下11月2日以来最大的单日跌幅。前些日子英镑大涨后谨慎的投资者了结获利，英镑随即下滑。

周一早盘，英镑兑欧元跌0.3%至0.8815英镑。(完) (编译 张明钧/王琛；审校 艾茂林/高琦)