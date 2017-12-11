欧洲汇市：英镑持稳，对冲基金在欧盟峰会前谨慎地增加英镑多头头寸

路透伦敦12月11日 - 英镑周一持稳，周五曾创下一个月来最大单日跌幅；投资人在本周开局谨慎地增持一些多头押注，本周英国和欧盟将签署一项协议，让英国退出欧盟的协商进展至下个阶段。

最新仓位数据显示，对冲基金连续第三周增加英镑多仓头寸，本周许多事件将可能影响英镑走势。周四英国央行将举行政策会议，包括零售销售、通胀和就业数据在内的的一系列重要数据也将在本周发布。

尽管自英国首相特雷莎梅上周五打破英退欧磋商的僵局后，英镑人气略有改善，投资者对短期英镑的看法略为乐观，但市场交投仍然震荡。

瑞穗欧元利率部门主管Peter Chatwell等策略师都表示，英镑走势反映出英国无序脱欧的可能性下降，而不是英国经济成长增强或收紧货币政策的前景，这些在很大程度上是取决于过渡性安排和未来贸易协议。

伦敦ING外汇策略师Viraj Patel等分析师称，市场将密切关注央行本周的决定，看看决策者是否将承认英退谈判取得的进展。

“尽管我们认为声明将基本不变，但将关注货币政策委员会是否将明确承认英退谈判近期取得的进展，”Patel说道。

“如果承认，那就会被认为是利好的进展，英镑可能上涨至1.3500/50美元。”

英镑兑美元微幅下跌至1.3360美元，上周五曾下跌0.7%，创下11月2日以来最大的单日跌幅。前些日子英镑大涨后谨慎的投资者了结获利，导致英镑下滑。

周一早盘，英镑兑欧元跌0.4%至0.8831英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)