欧洲汇市：英镑持稳，市场等待英国央行历史性政策决议

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦11月2日 - 英镑周四持稳，整固本周以来的巨大涨幅，特别是兑欧元，稍晚英国央行料将宣布重大决议，料进行约10年来的首次升息。

由于市场已几乎完全消化升息预期，分析师将密切关注英国央行总裁卡尼是否暗示未来几个月进一步升息，或是回归到较谨慎的立场。若是前者，可能会大幅推高英镑。

英国央行决议料将在卡尼1230GMT记者会上宣布，0930GMT将有英国建筑业月度调查，数据可能为经济气氛及更长期紧缩周期的机率提供指引。

由于经济情况好坏不一，且退欧谈判方面的政治不确定性继续构成压力，许多分析师预计英国央行将会采取偏于鸽派的一次性升息行动。

“你可以找来你青睐的2,000个经济学家、策略师以及随便什么人，把他们放在一起，他们将告诉你会是鸽派升息，”法国兴业银行的外汇策略主管Kit Juckes表示。

最新的路透调查显示，大多数受访者预期英国央行这次将升息至0.5%。

英镑/美元周四伦敦盘初涨0.1%，0817GMT报1.3264，但仍低于上日创下的两周高点1.3321。

0819GMT，英镑/欧元持平于0.8774英镑，上日触及四个半月高点0.8733。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 王洋/刘秀红)