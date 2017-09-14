欧洲汇市：英镑持稳，投资者静候英国央行是否很快升息的线索

路透伦敦9月14日 - 英镑周四在略高于1.32美元处持稳，昨日脱离一年高位，交易商静候英国央行是否可能很快将利率从纪录低位上调的线索。

英国央行将于1100GMT公布最新政策决定。英国央行今日必须决定以怎样的语气力度谈及10年来的首次升息前景，届时还将在英国退欧后扶助经济的必要性以及处理通胀跳升之间做出权衡。

但众所关注的是英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹，看看他是否会改弦易辙，加入其他两位MPC委员行列。这两位委员在去年降息25个基点的决议中投下反对票，但未能扭转局面。

如果他现在换边站，市场料将预期英国央行有很大机率最早在11月会议升息，这可能会冲击今年已经显现不振迹象的英国经济。

“比起以往同样没有发布通胀报告的政策会议，今天的英国央行利率决定吸引稍微更多注意，因英国央行仍担心市场过于轻忽对英国政策曲线的反映程度，”ING汇市策略师Chris Turner称。

“以今天而言，所有焦点似乎都集中在首席经济学家霍尔丹是否会投票升息，落实他7月时的鹰派说法。”

英镑兑美元周三录得六周最差单日表现，而盘中曾触及一年高位1.3329美元。下跌主要受疲弱的英国薪资数据拖累。

周四英镑/美元日内持平报1.3209美元。英镑兑欧元持平于0.9005英镑，接近前一交易日所及六周高位0.8983。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍)