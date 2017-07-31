欧洲汇市：英镑接近10个月高位，英国央行“超级星期四”临近

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦7月31日 - 英镑周一交投在1.31美元上方，接近10个月高位。投资者关注英国央行的“超级星期四”，希望从中了解处于纪录低点的利率是否可能在近期提高。

英镑最近几周受到升息预期的支撑。央行决策者发表了一系列鹰派言论之后，市场预期英国央行可能终将准备好采取升息行动，但央行总裁卡尼以及多数高级官员似乎将暂时保持观望。

关于货币政策委员会(MPC)委员政策立场的路透图表：tmsnrt.rs/2eSYykb

数据显示上月英国楼市和消费者经济丧失了少量动能，抵押贷款批准件数降至九个月最低、无担保贷款增速进一步放缓，但这对英镑影响不大。

但这又给一系列的疲弱数据添上一笔，再加上英国退欧对经济的影响存在高度不确定性，因此市场对英国央行将开始解除刺激计划的猜测有所降温。

英镑兑美元周一报1.3123，与10个月高位的差距不足0.005美元；英镑兑欧元持平于0.8938英镑，接近九个月低位。

英国央行周四还将公布季度通胀报告，分析师预计该行将略微提高通胀预估，但将调低对经济增长的预估。

“我们预计利率决定和通胀报告元素将包含强硬倾向，因此对英镑构成些许支撑，”满地可银行的汇市策略师在给客户的每周报告中写道。(完) (编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/张明钧)