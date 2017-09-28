欧洲汇市：英镑攀升，因英欧官员称英国退欧磋商取得“显着进展”

路透伦敦9月28日 - 英镑兑走弱的美元周四攀升近1美分，此前英国脱欧事务大臣称，脱欧磋商取得“显着进展”，且欧盟英国退欧谈判首席代表赞扬上周英国首相的讲话为磋商创造“新的动能。”

英镑在日内稍早下跌，低见1.3344美元，此前英国央行总裁卡尼称，英国央行不能仅凭一己之力化解英国退欧对该国经济造成的负面影响。

但之后英镑走高，因美元下跌，且此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔称，过去一周，英国和欧盟的磋商“具建设性”，不过，尽管取得进展，但“尚未”达成任何协议。

巴尼尔称，未来数周和数月还有更多工作要做，但他赞扬上周英国首相特雷莎梅在意大利佛罗伦萨的讲话，就英国退欧立场作出让步，为磋商创造“新的动能。”

英镑盘中升至最高1.3456美元，日内上涨逾0.5%。

英国脱欧事务大臣戴维斯称，在布鲁塞尔进行的四日退欧磋商取得“显着进展”，又重申他热切希望磋商向前推进，开始讨论英国2019年3月退欧后的安排。

“英镑上涨，受英国退欧磋商取得 ‘显着进展’ 的言论提振，”瑞穗对冲基金外汇销售部门主管Neil Jones说。

在稍早下跌后，英镑兑欧元日内微幅上涨，升至0.8760英镑，接近十周高位。

周三数据显示英国零售销售强劲，巩固英国央行11月升息的预期。这一预期在本月稍早提振英镑升至1.3650美元以上的水准，创下英国退欧公投后的最高水平。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)