欧洲汇市：英镑整固上日涨势，但月线恐录得跌幅

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦10月31日 - 英镑周二整固涨势，市场准备迎接英国央行本周宣布升息，届时投资人将分析央行声明内容，以研判利率未来走向。

分析师指出，由于英国退欧不确定性持续存在，英国经济表现喜忧参半，此次预期中的升息可能是一次性之举，而非全面展开紧缩周期的起点。

“如果没有升息--这是完全有可能的--则英镑将遭到大举抛售，将会重挫，”瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones称。

“但最有可能的情况是温和升息...英镑上档空间应该有限，特别是如果就升息一次的话，”他补充称。

英镑兑美元周二持平于1.3208，守住上日涨幅，但预料将创下8月以来首次月线下跌。

英镑兑欧元则在周一触及的四周高点下方交投，不过日内仍上涨0.1%，报0.8815英镑。

“英镑的主要焦点仍在于英国退欧，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Viraj Patel表示。

市场研究机构GfK公布，英国10月消费者信心指数从前月的负9降至负10，继续在三年低位附近徘徊，符合路透调查分析师的平均预估。

“全世界都在关注英国消费者，以研判对英国退欧情势发展的信心...他们是否持续消费？还是正在防范未然？”Neil Jones表示。

英国广播公司(BBC)周二报导称，英国央行预期2019年英国退出欧盟之后，金融服务业将流失多达7.5万个工作机会。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 刘秀红/张涛)