欧洲汇市：英镑整固涨势，上日受英国央行会议表决分歧冲击劲升

路透伦敦6月16日 - 英国央行升息以拉抬英镑的可能性，在周五协助英镑持稳，较本周触及的低点高出逾1.5%。

英镑兑欧元周四劲升至一周高位，因在英国央行会议中，政策委员会有三名成员投票支持升息。

由于英国央行将通胀率超出2%目标归咎于弱势英镑，交易员认为央行投票分歧现象是一个警讯，显示央行官员有可能以口头言语或行动企图捍卫英镑，尽管整体英国经济正在放缓。

英镑贸易加权汇率在伦敦早盘进一步上涨0.1%。

“英镑(今日)可能会继续上涨，”经纪商Think Markets驻伦敦的首席市场分析师Naeem Aslam说。

“但如果我们继续未能(突破)1.2820阻力位，投资者仍将很快进行获利了结。(这)将确认下行倾向。”

0747GMT，英镑兑美元涨0.2%至1.2778美元，兑欧元基本持平报0.8734英镑。

“美联储会议结束后的美元需求、英国大选后的政治不确定性、英国退欧谈判逼近、以及低迷的薪资，这些都令英镑目前难以涨得太高，”LMAX Exchange驻伦敦的分析师Joel Kruger说。

不过他也表示，从技术面看英镑的前景更为乐观一些。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 高琦/王洋)