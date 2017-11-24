欧洲汇市：英镑料连续第三周上涨，技术面提供支撑

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦11月24日 - 英镑周五微涨，料录得连续第三个周线涨幅，因市场对欧盟政策制定高管最新讲话的解读是，微弱利好英退谈判，不过涨幅有限。

本周美元全线走软，英镑兑美元涨0.2%至$1.3327美元，逼近关键技术点位。美国和日本周四皆因公共假日休市。

英镑兑日圆走高，英镑兑瑞郎涨0.4%。

“欧盟执委会主席贾克今日的评论，是与欧盟协商推进至下个阶段的迹象，但市场还没准备好要大举押注，因不对称下注的规模庞大，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen表示。

贾克周五表示，与英国首相特雷莎梅12月4日的会面，将让欧盟了解英国退欧协商是否有充分进展。

英镑兑美元目前正在重要技术水准附近。

若突破1.3330美元，可能会迅速上探9月底高点1.3347及上方水准；过去几周英镑三度挑战1.3330水准，但一直未能成功。

近期英镑上涨的同时，仓位并未随之增加，暗示投资人仍低配英镑。

“英镑正接近非常重要的技术水准，”汇率风险管理公司Infinity International首席汇率策略师John Marley表示。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)