欧洲汇市：英镑未受零售销售数据影响，关注英国退欧进展

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦11月16日 - 英镑周四只是略微走高，因投资者基本上忽视了稍优于预期的英国零售销售数据，而是把焦点放在了英国退欧谈判的不确定性上。

英镑兑欧元周三下跌至四周低点，此前数据显示薪资增长仍远远落后于通胀，使得英国央行没有需要再次加息的压力。

英镑兑美元日内小幅上涨，报1.3186美元，本月迄今在1.30至1.32美元的窄幅区间交投。 英镑兑欧元上涨0.2%报0.8923英镑，仍接近周三低点0.9014。

“数据并不会改变市况，因为目前关注焦点全在英国脱欧谈判上面，英镑将在窄幅区间波动，直到我们看到形势更加明朗，”ING驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。

“英镑受到英国经济数据较疲弱，国内政治不确定性升高和下个月欧盟领导人峰会前英国脱欧担忧增强等因素的影响，”三菱日联金融集团(MUFG)的外汇策略师Lee Hardman在给客户的一份报告中写道。

“鉴于英国央行已经暗示不会在本月早些时候第一次加息之后急于跟进，英镑近期内可能对负面经济数据敏感。”(完) (编译 张涛；审校 于春红)