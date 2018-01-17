欧洲汇市：英镑涨势暂歇，交易商关注英国退欧情势发展

路透伦敦1月17日 - 英镑兑美元周三持稳在2016年退欧公投以来的最高水准附近，交易商在上涨后获利了结，同时等待英国退欧磋商的最新进展。

英镑在亚洲交易时段高见1.3836美元，此为2016年6月24日来最高水准，受助于英国经济表现好于预期和指望英国与欧盟不久将达成过渡协议。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯(Michael Saunders)周三表示，今年英国失业率可能进一步回落，跌幅会超过英国央行和多数其他分析师的预期，驱动薪资以接近金融危机来最快速度增长。

在1450 GMT，英镑交投在大约1.38美元关口，日内持平。

“尽管英镑在短期内可能走高，但必须谨记，英镑对政治和英国脱欧发展仍然非常敏感，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。

“如果英镑升穿1.3850美元并站稳，将可能进一步上涨，升向1.40美元，”他补充说。

英央行MPC委员桑德斯在讲话中表示，随着时间的推移，利率可能需要进一步上涨，任何加息都将是“有限和渐进的”。他的讲话和目前英国央行的措辞一致。

欧盟执委会主席贾克周三称，仍欢迎英国在明年退欧后，重新加入欧盟。

英镑兑欧元上涨0.33%，至0.8856英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)