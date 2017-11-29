欧洲汇市：英镑涨至两个月高位，受英国退欧相关预期提振

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦11月29日 - 英镑周三涨至两个月高位，有新闻报导称，英国和欧盟已经就退欧提案大纲达成一致，这可能为未来贸易协议铺平道路。

尽管英镑兑美元自10月以来首次突破1.34美元，但一些投资者仍不敢大举买入英镑，以等到12月14-15日欧盟峰会更多细节浮出水面。

CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jeremy Stretch称，“还有很多事情没定下来，投资者对于他们投资组合中的英镑还不敢更加乐观。”

英镑兑美元周三跳升0.5%至1.3431，延续了周二晚些时候纽约市场的升势，之前多家英国报纸报导，英国就脱欧分手费问题与欧盟达成一致，最终的金额可能为500亿欧元左右。

BMO Financial Group外汇策略部门欧洲主管Stephen Gallo表示，未来6-12个月英镑可能升至1.40美元，但需要看到在贸易和过渡协议方面取得进展。

欧元兑英镑在盘初走弱至三周低点0.8855。

尽管周二跳升，但英镑仍远低于9月末创下的年内高位1.3659，比2016年6月退欧公投时的1.5022低出逾11%。

市场的英镑持仓仍大体较低，商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，投资者大体仍然对英镑持中性态度，而其它对央行进行的长期调查则显示英镑被低配，反映出退欧相关忧虑。

英镑贸易加权指数周三盘初跳升1.4%至78.3。(完) (编译/审校 于春红/王洋)