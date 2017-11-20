欧洲汇市：英镑涨至两周半高位，英国2018年财政预算为本周关注重点

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现动图：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦11月20日 - 英镑周一连续第五个交易日上涨，因周末有关英退谈判进展的报道，被市场解读为温和利好英镑，从而买入英镑。

英镑兑美元周一早盘涨至1.3272，为11月2日以来最高，轻松打破周五高位，再度回归突破1.33美元的预期轨道。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周日表示，在欧盟下个月召开峰会以前，英国将送交如何解决分手费问题的提案，预计协商将面临一场硬战。

摩根士丹利策略分析师指出，这个消息可能暂时为英镑提供支撑。

周三将公布的英国2018年预算案是本周主要焦点，预料这将是英退条件出炉之前最后一次完整支出及税收计划。

英国财政大臣哈蒙德承诺加速住宅建设，并表示他有一些财政空间可帮助选民。

“比起预算案将公布的细节，对英国经济的评估更将是推动英镑走势的力量，”ING外汇分析师Viraj Patel称。

英镑兑欧元亦上扬，涨幅一度高达0.4%，触及0.8890英镑，因德国组阁谈判破局令欧元承压。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 孙茉莉/高琦)