欧洲汇市：英镑涨至六周高点，交易员未理会英国增长预估下调

路透伦敦11月23日 - 英镑周四兑疲软的美元涨至六周高点，交易员基本上未理会英国经济增长预估被大幅下调，而是将焦点重新放在退欧谈判上面。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达)周三公布预算声明时称，预算责任办公室下修了经济增长和生产率预测，这一消息打击英镑在他的议会发言时跌向1.32美元。

不过，随着他宣布计划帮助首次购房者的政策，英镑收复跌幅，交易员称他们原本预期下调的幅度要更大。

部分分析师称，新的预估被认为是刻意估得比较悲观。

“市场认为英国预算责任办公室(OBR)和英国央行近期在预测经济成长的时候，都采取更审慎的立场，因此许多人都把最新预估当成最坏的情况来看，实际情况可能会要好些，”FxPro在致客户报告中称。

英镑在亚洲盘中最高来到1.3337美元，创10月13日以来最高，1000 GMT时则是回落至1.3305美元，日内下跌0.2%，但较预算声明公布前上涨约0.5%。

然而部分涨势是因为美元走弱，美元受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布会议纪录语调较预期温和的影响。

英镑兑欧元下跌0.3%至0.8900英镑。

周四公布数据显示，英国今年第三季经济成长0.4%，亦令英镑获得些许支撑，数据显示家庭加快支出脚步。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 王洋)