欧洲汇市：英镑由三周低点反弹，美元全线走软

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月12日 - 英镑兑美元周一小升，美元走软协助英镑弹离上周触及的三周低点。

上周英镑兑美创下10月以来最大跌幅，首先是因股市大跌引发美元全线走强，之后则因欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)警告称，英国退欧的过渡性协议仍充满变数，引发英国可能失序脱欧的疑虑。

尽管英国央行政策会议意外释出鹰派讯息，称升息行动可能比投资人预期来得更早更快，但英镑上周仍录得跌幅。

市场在英国央行会后转为押注英国5月升息机率达70%，英镑兑美元和欧元跳涨逾1%，但涨势并未持久。

鉴于股市周一自上周的跌势中回升，风险偏好的回归鼓舞投资者卖出美元，同时买进风险更大的货币。

英镑兑美元涨0.3%至1.3863美元，英镑兑欧元持平于0.8854英镑。

“（英镑走高）是源于美元遭遇广泛卖盘，”CMC Markets驻伦敦的分析师Michael Hewson说道，“英镑上周五受到相当的冲击。目前则有所反弹。”

Hewson指出，周二将公布的通胀数据对于英镑走势非常重要，而下周出炉的薪资数据则更加关键，因为这些数据将帮助市场形成对于英国央行升息时间和步伐的预期。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 张明钧)