欧洲汇市：英镑由两周低点回升，聚焦央行会议

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月6日 - 英镑周二在亚洲盘跌至两周低点后回升，投资人将目光放到周四的央行会议，英国央行可能暗示最快5月升息。

市场策略分析师称，英国央行对经济的预测，或许促使投资人对遭到低估的货币增加部位。分析师认为过去48小时全球股市大跌的影响有限。

“这是针对一些流入股市的大量资金进行解除，并不是对市场的某种结构性重估，因此对汇市等其他资产类型的外溢影响暂时有限，”ING外汇策略分析师Viraj Patel称。

英镑伦敦盘初上涨0.25%至1.40美元，亚洲盘中一度跌至两周低点1.3937，自1月25日触及1.4346高点以来已经回跌近3%。

这波涨势力抗了一连串不利因素。全球股市周二连续第四个交易日下跌，总计市值蒸发了4万亿(兆)美元。

此外，根据金融数据公司IHS Markit的一份报告，英国第一季经济成长可能放缓至0.3%，低于2017年第四季的0.5%。

欧盟的英国退欧谈判人士直白地呼吁英国政府厘清对于退欧之后与欧盟间关系的预期。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，在没有关税同盟并脱离单一市场的情形下，很难没有贸易障碍。

不过本周稍晚英国央行将召开会议，投资人对于杀低英镑有所顾忌。升息预期可能会有修正，多家银行目前预期英国央行要到5月才会升息。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 戴素萍)