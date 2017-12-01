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欧洲汇市：英镑自两个月高位下滑，受爱尔兰边境担忧拖累
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2017年12月1日 / 上午10点45分 / 2 天前

欧洲汇市：英镑自两个月高位下滑，受爱尔兰边境担忧拖累

1 分钟阅读

路透伦敦12月1日 - 英镑/美元周五自两个月高位下滑，英国制造业数据好于预期也仅给英镑带来短暂提振，因投资者对于英国能否就爱尔兰边境问题与欧盟达成协议心生担忧。

英镑周四曾大涨，就因为根据泰晤士报的报导，欧盟领袖们正准备在有关边界谈判接近达成协议后，提供英国退欧两年的过渡期协议。

但不是所有投资者都相信双方能轻易就爱尔兰边境问题达成协议。

英镑兑美元在亚洲盘初升至1.3550，为9月25日以来最高，因美元全线走弱。不过1000GMT时英镑跌至1.3489，日内下跌0.3%，不过本周仍然上涨逾1%。

投资研究公司TS Lombard的高管Christopher Granville表示：“本周英镑因有报导称英国已接受较高的退欧分手费而反弹，这似乎建立在错误的假设之上，即12月14-15日欧盟执委会基本上会批准进入退欧程序的下一个阶段。”

“不过要达到下一阶段(过渡协议)，还需要达成两个协议。一事是公民权利方面的，这看起来相对容易。但在爱尔兰边界的问题上，就不那么容易了。”他说。

周五公布的一份调查结果显示，英国11月制造业享有逾四年来最佳表现，意味着在进入2018年之际，制造业将提振英国迟滞的经济。IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)11月制造业采购经理人指数(PMI)跳升至58.2，创下2013年8月以来最高，且高于路透调查所有分析师的预估；10月指数上修至56.6。

该项数据曾一度提振英镑。

英镑贸易加权指数在本周攀升约1.5%后，接近六个月高位，创下9月中旬以来最佳一周表现。

英镑兑欧元下跌0.3%至0.8824英镑。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红)

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