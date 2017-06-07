欧洲汇市：英镑触及两周高位，因明日大选料英首相的保守党赢得多数席位

路透伦敦6月7日 - 英镑兑美元周三升至两周高位，因投资者愈发认为英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的保守党将在周四大选中赢得多数席位。

在1445 GMT，英镑触及1.2970美元，突破了欧洲早盘多数时间阔度在0.5美分的交投区间，尾盘上涨0.4%，至1.2960美元。

“我认为，市场在消化保守党将赢得多数席位，”OFX的企业交易员Jake Trask说。

Trask指出，英镑突破其交投区间的大约同一时间，博彩公司的赔率反映出对英国首相特雷莎梅的保守党将取得多数席位的押注增加。

在特雷莎梅七周前要求提前大选以来，英镑上涨多达4%，因民调显示保守党将获得压倒性胜利，这将令特雷莎梅在退欧谈判中更加强势。退欧谈判将从本月稍晚开始。

投资人普遍认为英国保守党更亲商。

英镑兑欧元上涨0.6%，报0.8680英镑，为5月30日来最高。英镑兑欧元触及八日高位，因投资者缩减对欧洲央行转趋鹰派的预期，此前有报导称，欧洲央行准备在本周政策会议上下调通胀预估。

尽管英镑兑美元上涨，但英镑贸易加权指数在不足四周内下跌了2.5%，因民调首次显示保守党的领先优势缩窄。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)