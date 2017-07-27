欧洲汇市：英镑触及10个月高位，因美联储的通胀担忧打压美元

* 图表：英镑及英债收益率表现 tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 图表：2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 图表：英退公投以来英镑贸易加权指数表现 tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月27日 - 英镑/美元周四触及10个月高位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持政策利率不变，而且似乎对于通胀上升没那么自信，投资者认为这是利率将在更长时间内维持低位的一个信号。

美联储指出，整体通胀和核心通胀均下滑，而且剔除了“近期”一词。引发市场重视，认为这可能反映出决策者对消费者物价上涨放缓可能并非暂时之事的担忧。

美元全线下滑，英镑从中受益，英镑兑美元一度涨至1.3157，为9月中旬以来最高。周四0810GMT略回落至1.3138，日内涨0.1%，但仍较美联储会议结果出炉前上涨1%左右。

“在政局风波不断的背景下，美联储即便只是略微出现一点鸽派的苗头，也足以令市场人士继续抛售美元，进一步分散到其他资产，”荷兰国际集团(ING)首席欧洲、中东与非洲(EMEA)汇市分析师Petr Krpata说。

英镑兑欧元的走势则大不相同。随着美元走软和对于欧洲央行将收紧货币政策的预期推动欧元上涨，英镑兑欧元在最近几周已跌至八个月低位。

英镑兑欧元周四略微走高至0.8918英镑，但距离八个月低点仍不到0.01英镑。

周三发布的数据显示，在年初几近停滞不前后，英国经济第二季增速仅微幅上升，向英国在未来数月内升息的预期泼下冷水。

策略师称，有关英国退欧的形势发展将继续成为推动英镑走势的主要因素。英镑兑美元自去年6月公投脱欧以来已经下跌约13%。(完) (编译 刘秀红/徐文焰；审校 于春红/张明钧)