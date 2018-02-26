欧洲汇市：英镑走升，受央行官员谈话及工党支持关税同盟消息支撑

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月26日 - 英镑周一走升，此前原本立场偏鸽派的英国央行副总裁拉姆斯登发表谈话，巩固市场认为央行将很快升息的看法，另外，在野党工党支持英国在退欧后续留关税同盟，也增强市场乐观气氛。

英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周一将表态支持英国退欧后，继续保留欧盟关税同盟成员国身份，这可能导致首相特雷莎梅的国会势力受创。

分析师指出，柯尔宾支持英国与欧盟保持关税同盟关系，将使得所谓的“软退欧”更有可能实现，这协助减轻了打压英镑的退欧风险。

但帮助英镑的是英国央行副总裁拉姆斯登周末期间看法的转变，拉姆斯登曾在去年11月投票反对升息。

英镑兑美元涨0.6%至1.4047美元，英镑兑欧元涨0.3%至0.8779。

“这并非大大出人意料，但却是英国央行又一名委员转变关于升息的看法，”法国农业信贷银行驻伦敦的汇市策略师Manuel Oliveri表示。“最大的推动力是英国央行的言论。”

三菱日联金融集团(MUFG)分析师Lee Hardman表示，拉姆斯登的言论对英镑至关重要，因为他曾是英国央行最偏温和的委员之一。他的立场转变将推动市场预期央行今年5月升息，今年稍后再升息一次。

Hardman称，柯尔宾定于1030GMT发表的讲话也将提振英镑。(完) (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红)