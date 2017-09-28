欧洲汇市：英镑走跌，英国央行总裁称不能期望央行化解退欧打击

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦9月28日 - 英镑周四跌至两周低点，稍早英国央行总裁卡尼表示，不能期望由英国央行化解英国退欧的经济打击。

英镑兑美元自周二以来走势承压，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储应会持续缓步升息，如果等到通胀率达到2%目标后才行动，将是轻率的做法。

英镑兑美元周四延续本周跌势，跌至低见1.3344美元，为9月14日以来最低；稍早卡尼表示，英国经济繁荣将取决于脱离欧盟的最终安排，以及政府的财政政策。

英镑兑欧元周三触及10周高点，但周四在卡尼讲话后回落，日内跌0.3%至0.8801英镑。

英镑兑美元本月初上涨至1.3650美元上方，创下英国退欧公投以来的最高点，因市场预期英国央行将在11月升息。

“我们仍然认为英国央行将在11月会议上会涉及收紧政策，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的策略师在给客户的报告中写道，“这进而显示央行升息预期有上升空间，有利于英镑。”

自叶伦讲话后，英镑兑美元下跌了逾1%。美元不仅受到美联储升息预期的提振，而且亦受到特朗普减税计划的支撑。

但不是所有分析师都认可美元将走强的说法。

“我们仍然倾向于认为美元目前处于修正模式，而不是开启了基本面驱动的涨势，”ING的外汇策略师Viraj Patel表示，“在下跌时买入英镑兑美元看来有吸引力。”(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 孙茉莉/高琦)