欧洲汇市：英镑跌向三周低位，因退欧过渡期的不确定性

路透伦敦2月12日 - 英镑兑美元周一滑向三周低位，因投资者不确定英国是否能与欧盟就退欧过渡期达成协议。

英镑周五下跌，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)警告称，英国退欧的过渡性协议仍充满变数。

巴尼尔的言论，以及在股市急跌的情况下，美元全面上涨，拖累英镑创下10月来最大单周跌幅，因投资者担忧英国可能无序退欧。

上周英国央行政策会议意外释出鹰派讯息，称升息行动可能比投资人预期来得更早更快。

市场在英国央行会后转为押注英国5月升息机率达70%，英镑兑美元和欧元跳涨逾1%，但涨势并未持久。

市场现基本上消化了今年底前加息两次，以及英镑多头仓位处于约三年半最高水准的事实，使得相对于好消息，英镑更容易受坏消息影响，野村汇市策略师Jordan Rochester表示。

“巴尼尔的言论给市场敲响了警钟，政治风险仍然存在，”他说。

英镑兑美元下跌0.2%至1.3798美元，接近周五触及的三周低位1.3764美元。英镑兑欧元跌0.3%，至0.8882英镑。

CMC Markets分析师Michael Hewson表示，周二将公布的通胀数据对于英镑走势非常重要，而下周出炉的薪资数据则更加关键，因为这些数据将影响市场对英国央行升息时间和步伐的预期。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)