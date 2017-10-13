欧洲汇市：英镑跳涨至10日高点，据传英国退欧将可获得过渡安排

* 英镑及英债收益率表现图表：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦10月13日 - 英镑周五上涨至10日高点，因德国商报一份报导指出，欧盟可能就英国退欧协议提出两年的过渡期。

英镑周四一度低见1.3122美元，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)向记者表示，有关英国需为退出欧盟支付款项的协商“陷入僵局”。

英镑上周周线创下一年来最差表现，下跌超过2%。

但继德国商报报导后，英镑兑美元周五早盘涨至1.3301，日内涨0.3%，为10月3日以来最高水准。

德国商报周四晚间报导称，如果英国同意结算其与欧盟的金融债务，并签署分手协议，巴尼尔将给英国留在欧盟单一市场及关税同盟的机会，过渡期两年。

报导援引欧盟外交人员称，英国还要在过渡期内满足欧盟成员国应履行的所有义务，巴尼尔料将在周五与欧盟大使会晤期间提出相关建议。

“英镑昨日的拉锯式波动表明，英镑对英退相关消息有些敏感，”ING外汇策略师Viraj Patel称。

英镑兑欧元跌至0.8833，为10月5日以来最低。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)