欧洲汇市：英镑进一步上涨，因英国央行强化升息预期

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦2月9日 - 英镑兑美元和欧元周五均攀升，延续上日涨势，此前英国央行称，与其之前的看法相比，可能需要更早更多次升息。

英国央行副总裁布罗德班特周五称，即使央行在一年时间内升息几次也不算太大的意外，但补充说该央行对于利率并未设定任何路径。

英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点，因为英国缓慢前行的经济正从全球复苏中获得一臂之力。

虽然英镑因英国央行的较鹰派论调而跳升，但涨幅有限，市场焦点在于股市重挫，而股市跌势推动了美元需求。

自周一以来，英镑兑美元仍有逾1%的跌幅，恐将录得四个月来最大单周跌幅。

“可以说，如果不是因为外部情况没那么有利，英镑原本可能(因为英国央行)涨得更多，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称。

“全球股市的向下修正显然在汇市鼓励了一些降风险及减少部位动作，短期内这对英镑构成暂时性压抑。”

英镑兑美元日内上涨0.3%，至1.3953美元。英镑兑欧元上涨0.1%，至0.8794英镑。

在周四政策会议后，金融市场目前反映英国央行5月升息机率接近70%。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)