欧洲汇市：英镑连跌第三日，因获利了结和担忧英国经济

路透伦敦9月26日 - 英镑周二连跌第三日，因投资者对近期涨势获利了结，且担忧英国经济表现不断减弱。

本月稍早，英镑兑美元曾攀升近7%，至1.3650美元以上的15个月高位，因对英国央行11月升息的预期增强。

但过去一周，英镑回落接近2%，因投资者对英镑的涨势获利了结，多个仓位指标显示，看空英镑的押注全面减少。

“市场消化了过多英国央行未来数月升息的预期，多达每两季升息一次，这与目前的经济潜在状况不一致，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown说。

例如，评等机构穆迪周五调降英国信用评等，称英国政府降低其沉重债务负担的计划已偏离正轨，而且退欧将令英国经济承压。

英镑交投在1.3429美元，为9月15日来最低。

自本月稍早英国央行暗示可能在11月政策会议上升息后，英国一年期到10年期公债收益率攀升5-10个基点。

法国巴黎银行结合衍生市场信号和投资者仓位的一个外汇仓位指标显示，英镑净多头头寸触及2015年10月来最高。

英镑兑欧元保持涨势，因在德国周日大选后，投资者担心德国在一段时间内将出现政治不确定性，这继续拖累欧元的表现。

英镑兑欧元周二升至0.87645英镑，日内升0.4%。

英镑贸易加权指数交投在78.5，略低于上周触及的四个月高位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)