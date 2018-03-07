欧洲汇市：英镑/欧元跌至三个月低点，退欧疑虑扰乱市场心神

路透伦敦3月7日 - 英镑兑欧元周三跌至11月以来最低，因投资人担心英国是否能够取得有利的退出欧盟协议，而今日稍晚将有两场有关英国退欧的谈话。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将在1215 GMT提出英国退欧贸易协定指导方针草案；英国预定于2019年退出欧盟。

英国财政大臣哈蒙德周三将对欧盟表示，后者必须放弃对于伦敦金融城的强硬立场，让金融服务成为英国脱欧贸易协议的内容之一。

欧盟迄今都拒绝英方自行选择能继续拥有欧盟单一市场哪个领域的自由准入，其中主要是英国的金融服务行业。

英镑兑欧元在讲话前最多下跌了0.4%，触及0.8968英镑，为11月28日以来最低位。

“这明显说明市场对英国退欧感到不安，主要关注点放在欧盟领导人的指导原则和哈蒙德的讲话上，”ING的外汇策略师Viraj Patel说，他并指出欧元/英镑的走势部分受到技术因素的推动。

英镑兑美元亦下滑，日内跌0.2%至1.3865美元。

周三的路透调查显示，英镑兑美元一年后料升至1.41美元附近，届时距离英国正式退出欧盟还不到一个月时间，这显示汇市策略师对英国和欧盟能够达成平顺退欧和过渡期协议抱乐观态度。(完) (编译 张明钧/白云; 审校 王洋)