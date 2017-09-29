欧洲经济：德国和西班牙通胀数据疲软，支持欧洲央行放慢退出刺激措施

路透柏林9月28日 - 德国和西班牙9月的消费者物价涨幅小于预期，使得欧洲央行意见相当平衡的货币政策讨论，将倾向于更为慎重有序的退出刺激计划。

周四的数据显示，欧洲最大的经济体--德国9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨1.8%，涨幅低于路透调查预估值1.9%。西班牙9月HICP同比涨1.9%，涨幅亦低于预估的2%。

欧洲央行的鹰派人士希望该央行相对较快地缩减资产购买规模，而鸽派则推崇逐步撤出资产购买。欧洲央行的主要政策目标是将通胀维持在略低于2%的水平。

该央行预计将在今年秋季--最有可能在10月--决定是否从明年起开始控制刺激措施。

“这些数据令欧洲央行得以缓慢撤出扩张性货币政策，”德国商业银行的Marco Bargel表示。“目前德国与欧元区的通胀形势虽然没有提供推迟缩减购债的任何理由，可也没道理匆忙行事。”

德国通胀率持续高于欧元区平均水平。欧元区9月整体通胀数据初值将于周五出炉，路透调查显示，该数据料将从8月的1.5%升至1.6%。

**支出增加**

德国经济在第一季和第二季分别增长0.7%和0.6%，受家庭与政府支出增加推动，借贷成本位于纪录低点以及失业率较低令消费者与官方均受益。

尽管增长前景强劲，但德国主要经济智库预计该国通胀率在未来两年仍将低于2%。

周四详细数据显示，未经调和的食品和能源物价较8月上升，服务和租赁价格持平。

分析师表示，弱于预期的德国通胀数据也支持这样一种预期：物价压力温和将促进以消费带动的经济增长。

Sal Oppenheim分析师Ulrike Kastens表示，她预计德国薪资明年平均最多增长3%，认为通胀仍持平在1.7%左右。

“这意味着工人们仍会有更多钱花，”Kastens说。“明年民间消费仍将是经济增长动力。”

但周四的一项消费者信心调查显示，德国10月消费者信心有所减弱。GfK表示，10月消费者信心指数从9月的10.9降至10.8，信心下降与物价上涨有关。(完) (编译 白云/徐文焰/李爽 审校 戴素萍/张若琪/王颖)