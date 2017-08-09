欧洲股市：下跌，因法国巴黎市郊军人遭袭和朝鲜忧虑

* STOXX 600指数下跌0.7%，法股CAC 40指数下滑1.4%

* 金矿股上涨，投资者纷纷避险

* 总体欧元区企业第二季盈利增幅可望达到16%

路透伦敦8月9日 - 欧洲股市周三回落，因地缘政治紧张局势拖累区内主要指标股指全部下挫，且波动性微幅上升。适值夏天淡季，市场交投淡静。

全球风险资产受创，此前朝鲜扬言正在考虑导弹打击关岛的计划。美国在当地设有大型军事基地。

今天是全球金融危机爆发十周年，泛欧STOXX 600指数收低0.7%，欧元区股指和绩优股STOXX 50指数均下跌逾1%。

法股CAC 40指数急挫1.4%，此前法国巴黎市郊一辆汽车冲撞一批法国军人被指是蓄意行为，德股DAX指数也下跌1.1%，因公债收益率下跌。英股富时100指数跌0.6%。

衡量欧洲股市投资者紧张程度的波动性指数上升至两周高位，不过仍处于偏低的水准，而美国股市的波动性指数触及一个月高位。

金矿股Randgold Resources和Fresnillo是英国富时100指数成份股中仅有的上涨个股，分别攀升2.8%和4.9%，因投资者纷纷投向黄金避险。

银行股是下跌最大的板块，挫跌1.4%。

分析师和投资者表示，总的来说，公司业绩期迄今表现强劲。MSCI明晟欧元区市场指数成份股企业本季盈利可望成长15.7%，迄今有76%的公司已公布业绩。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)