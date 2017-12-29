欧洲股市：创2013年来最佳年度表现，因科技股和矿业股猛涨

* STOXX 600指数收低0.1%，欧元区绩优股指收低0.5%

* 欧股今年涨幅达到7.7%

* 意大利股市触及16周低位，因大选日期确定

* 英股富时100指数和西班牙股指在2017年表现落后

路透伦敦/米兰12月29日 - 欧洲股市周五在2017年最后一个交易日微幅收低，但今年为2013年来表现最佳的一年，归因于科技股猛涨，资源类股表现凌厉。

泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，欧元区绩优股指下滑0.5%，今日市场交投清淡。

英国富时100指数以纪录最高收位为今年作结，上涨0.9%，英国股市今日提早半日休市。意大利股指下滑1.2%，触及16周低位，此前意大利总统周四解散国会，大选定在3月4日。

总的来说，欧洲股市在2017年表现良好，受助于公司业绩强劲，经济环境利多，以及没有重大的政治动荡。

STOXX指数在2017年上涨7.7%，为2013年来表现最强的一年。德国股市和意大利股市表现突出，今年涨幅分别为12.5%和13.6%。

二线欧元区国家股市也表现强劲，希腊股指劲涨24.7%，葡萄牙PSI指数升15.2%。

英股富时100指数和西班牙IBEX指数表现落后，今年涨幅分别为7.6%和7.4%。加泰罗尼亚危机今年晚些时候抑制了对西班牙股市的乐观情绪。

英国退欧的不确定性打击了投资者对英股的信心，同时英镑反弹对英国绩优股带来压力。

展望2018年，投资者仍看好区内股市，不过担心欧元进一步上涨可能削弱公司盈利，政治危机可能拖慢经济成长。

从类股来看，欧洲科技股今年表现最佳，上升近20%，基本资源股紧随其后。芯片制造商AMS今年涨幅达到208%，在STOXX指数成份股中夺冠。

电信股、零售股、媒体股今年跌幅介乎2.4-3.7%，在个大类股中垫底。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)