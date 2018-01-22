欧洲股市：受公司并购活动驱动上涨，因全球股市“融涨”行情持续

* 欧元区股指触及10年新高

* 西班牙IBEX指数触及五个月高位，此前该国评级被上调

* 银行股、油股和公司并购活动提振市场

* 赛诺菲安万特公布以116亿美元收购美国Bioverativ

* Orange和德国电信合并磋商报导带来提振

路透伦敦1月22日 - 一系列欧洲公司并购活动驱动欧股周一大幅上涨，令欧元区绩优股指数创下新高，投资者并未理会美国政府停摆，因全球股市“融涨”行情继续带动欧洲市场。

欧元区绩优股指上涨0.3%，触及10年新高，泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，在早盘下跌后反弹。

西班牙IBEX股指触及8月来最高水准，上升1%，此前惠誉上调该国债信评等，扶助西班牙公债收益率降至六周低点。

西班牙国际银行集团对STOXX 600指数带来最大的提振，领涨金融股。

尽管银行股和油股劲升，支撑市场，但电信、制药和奢侈品行业的并购活动对股指涨幅贡献最大。

Orange和德国电信各涨2.1%，此前法国世界报报导，这两家公司去年进行了合并磋商。

“这可能提振欧洲的并购预期，”AFS Group分析师Jauke de Jong表示。过去数月电信股跑输大市，但并购交易的希望吸引了投资者买入，推动电信指数上扬1.4%。

法国制药商赛诺菲安万特下挫2.9%，此前公布以116亿美元收购美国血友病治疗专业公司Bioverativ，一些交易商认为，这宗交易看似出价偏高。

拥有卡地亚的厉峰集团(Richemont)向线上奢侈品零售商Yoox Net-a-Porter发出全面控股收购要约，令后者股价暴涨24%，至纪录高位。

厉峰集团收低1.6%，因投资者消化这项价值高达28亿欧元(34亿美元)的交易，厉峰出价较Yoox Net-a-Porter周五收盘价格高出接近26%。

瑞银集团(UBS)在早盘下跌后反弹，收高0.4%。瑞银周一提议增派股息和推出新的股票回购计划，尽管美国税改使该行大量减计资产。2017年第四季瑞银净亏22亿瑞郎(23.1亿美元)，因美国税改使瑞银减计29亿瑞郎。

英股富时指数收低0.2%，德股DAX指数收高0.22%，法股CAC-40指数上涨0.28%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)