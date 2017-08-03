欧洲股市：受多家公司业绩提振收涨，但西门子拖累德股下跌

* STOXX 600指数上涨0.1%

* 欧洲公司第二季盈利料上升22%

* 意大利裕信银行，Next及Bic公布业绩后上涨

* 西门子下挫，因推迟旗下分支的IPO计划

路透米兰8月3日 - 欧洲股市周四微幅上涨，因多家公司公布稳健的业绩，这盖过能源股走弱和德国工业巨擘西门子推迟旗下分支的IPO计划造成的拖累。

泛欧STOXX 600指数上涨0.08%，至378.93点，欧元区绩优股指STOXX 50指数上升0.20%，触及3,466.37点。

西门子对STOXX指数带来最大的拖累，此前该公司发布季度获利令人失望，且表示将其医疗保健分支的上市计划推迟到明年进行。

西门子下滑3.1%，拖累德股DAX指数下跌0.2%，跑输其他主要欧洲股指。欧元走强本已令德股DAX指数近期下跌。

多家欧洲公司公布了稳健的业绩，支撑较广泛股市。

意大利裕信银行(UniCredit)上涨7.2%，该行报告录得近十年来最大的季度盈利，且超过市场预期，在对资产负债表动大手术后，该行恢复派息。

法国文具供应商Bic跳涨逾5%，此前公布上半年营收上升3%，英国服饰零售商Next上扬9.7%，受第二季销售恢复增长所提振。

根据汤森路透IBES数据，迄今有大约64%的MSCI欧洲指数成份股企业公布了业绩，其中三分之的公司业绩好于或符合分析师预期，直指第二季公司盈利增幅超过22%。

油气股下挫0.4%。

英股富时100指数收升0.85%。法股CAC指数收涨0.46%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)