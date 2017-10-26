欧洲股市：受欧洲央行和西班牙消息提振，公司季报带动个股走势

* STOXX 600指数收涨1.1%

* 欧元下跌，因欧洲央行延长购债计划

* 西班牙IBEX指数跳涨，因对加泰罗尼亚情势将有突破抱存希望

* 诺基亚和巴克莱公布令人失望的业绩后下跌

* 意法半导体和雀巢受稳健的业绩提振

路透伦敦10月26日 - 欧洲股市周四从四周低位上涨，受欧洲央行决定延长刺激计划和对加泰罗尼亚危机将有突破的希望提振，个股也受到第三季业绩消息的影响。

泛欧STOXX 600指数上涨1.1%，至391.45点，多数板块大幅上涨，主要欧洲股市也急升，特别是德国，德股DAX指数劲升1.4%，触及纪录收盘新高。

欧元下挫，支撑欧洲股市录得逾六周来最大单日涨幅，因欧洲央行总裁德拉吉称，缩减月度购债规模，将购债计划延长至至少明年9月。

“欧元不会直线上升的任何暗示都对欧股来说是潜在的好消息，”道富银行全球宏观策略部门主管Michael Metcalfe说。

瑞信欧洲策略师Sandrine Perret表示，欧洲央行的行动很可能继续助攻牛市。

“该决定应引领欧股进一步上涨，”Perret在报告中说，补充称，经济增长强劲，应支撑公司盈利。

西班牙IBEX股指收涨1.9%，因对加泰罗尼亚情势将有突破抱有希望，燃点投资者的乐观情绪。

诺基亚在是跌幅最大的STOXX指数成份股，暴跌17.5%，此前公司公布弱于预期的季度盈利。

巴克莱挫跌7.4%，为去年6月英国退欧公投来最大单日跌幅。该行税前获利逊于预期，因其投行业务的交易业绩疲弱。

德银也公布投行业务营收下降，尽管削减成本提振该行盈利高于分析师预期。德银收低0.9%。

意法半导体(STM)上调财测后大幅收涨12%。

其他上涨的个股方面，雀巢劲升9%，此前公布第三季业绩好于市场预期。

根据汤森路透数，STOXX 600指数成份股公司第三季盈利增长预期为3.4%，低于7月时预估为增长约10%。

英股富时指数收涨0.53%，法股CAC-40指数收高1.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)