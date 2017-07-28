欧洲股市：受科技和烟草股下跌拖累收低，多家银行和公司发布业绩

* STOXX指数下跌1%，周线和月线势将下跌

* 科技股下挫，此前亚马逊盈利不及预期

* 美国FDA声明打压烟草股

* 瑞银下跌，此前公布的业绩被认为“疲弱”

路透米兰/伦敦7月28日 - 欧洲股市周五下跌，由科技股、烟草股和银行股领跌，公司业绩未能对市场提供支撑。

欧元区科技指数下跌1.3%，拖累泛欧STOXX 600指数收低1%。

英股富时100指数收跌1%，包含众多出口公司的德股DAX指数收低0.4%，其表现最近受到欧元上涨打压。

“市场下跌的原因不仅是亚马逊业绩令人失望和欧元坚挺，还有临近7月末，交易商可能部份获利了结，”City of London Markets交易商Markus Huber说。

烟草股受到重创，英美烟草下跌6.8%，Imperial Brands挫跌3.8%，此前美国食品药物管理局(FDA)称，计划降低尼古丁在香烟中的含量。

STOXX指数7月月线可能微幅下跌0.3%，周线下跌0.5%。

今日只有能源股收高，银行股下跌，由巴克莱下跌1.7%领跌，此前该行公布上半年录得亏损。

瑞银集团下挫1%，此前券商Baader Helvea形容该行的业绩相对疲弱，但维持其对瑞银“买入”的评级。

瑞信也公布业绩，股价攀升超过3%。

阿迪达斯(Adidas)劲升8.8%，至纪录高位，该集团上调全年盈利预估。

法股CAC指数收低1.07%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)