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欧洲股市：受银行股带动涨至十周高位，“特朗普通胀行情”希望重临市场
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年9月27日 / 下午5点33分 / 24 天前

欧洲股市：受银行股带动涨至十周高位，“特朗普通胀行情”希望重临市场

1 分钟阅读

* 美国公布税改框架，提振股市

* STOXX 600指数上扬0.4%，至7月中来最高水准

* 银行股上涨2%

* 法国阿尔斯通急涨，此前与西门子达成铁路业务合并交易

路透伦敦9月27日 - 欧洲股市周三升至十周高位，由银行股领涨，美国总统特朗普支持的税改计划燃点了对“特朗普通胀”行情重现的希望。在这一行情下，投资者押注美国及其它国家的利率和通胀攀升，股市上涨。

泛欧STOXX 600指数上涨0.4%，触及7月20日来最高水准，受助于欧元不断走低。

欧元在今夏上涨打压该指数，并损及欧元区公司盈利预期。

“今日全球股市在近期表现低迷后强劲反弹，”IG市场分析师Joshua Mahony在致客户的报告中说。

“尽管美国减税前景对股市有利，但值得注意的是，特朗普还没有落实任何重大政策，”他警告称。

银行股上涨2%，触及六周高位，因美国财政刺激前景重现，推动银行股走高。

公司合并消息也推动市场交投。法国阿尔斯通触及逾六年最高水准，此前该公司和西门子达成协议，合并双方铁路业务。

阿尔斯通劲涨4.6%，西门子上扬1.2%。

英股富时指数收涨0.38%，德股DAX指数收升0.41% 法股CAC-40指数上涨0.25%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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